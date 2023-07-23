Путин и Лукашенко посетили новый музей

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля сходили в Музей военно-морской славы, являющийся новым объектом кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что музей заработает ровно через неделю — 30 июля. Данный комплекс возведен на базе двух бережно отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны.

Музейный комплекс удалось построить и сдать в сжатые сроки — с 2022 года по май 2023 года.

Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота. Речь о первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

В последний раз Александр Лукашенко приезжал в РФ в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Известно, что переговоры с Путиным могут продолжиться два дня.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.