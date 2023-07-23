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Путин заявил Лукашенко о провале контрнаступления Украины

Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления ВС Украины

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провалено.

«Контрнаступления нет», — сказал Лукашенко. В ответ на это Путин заявил: «Оно есть, но оно провалилось».

Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лукашенко прибыл в Россию накануне вечером. Они планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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Контрнаступление Украины
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