Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Губернатор Беглов встретил Лукашенко по прилете в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первого встречают в Санкт-Петербурге», — информирует источник.

Лукашенко встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он пожелал белорусскому лидеру хорошего дня.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вылетел с визитом в РФ, где 23 июля встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Пул Первого» сообщал, что лидеры обсудят вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению. В Кремле рассказали, что президенты поговорят о дальнейшем стратегическом партнерстве и интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

В последний раз Александр Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях