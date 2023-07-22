Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Первого встречают в Санкт-Петербурге», — информирует источник.
Лукашенко встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он пожелал белорусскому лидеру хорошего дня.
Ранее сообщалось, что Лукашенко вылетел с визитом в РФ, где 23 июля встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Пул Первого» сообщал, что лидеры обсудят вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению. В Кремле рассказали, что президенты поговорят о дальнейшем стратегическом партнерстве и интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.
В последний раз Александр Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства.
Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.