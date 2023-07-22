В Белоруссии рассказали о попытках «недругов» вмешаться в ситуацию в стране

Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович утверждает, что не прекращаются попытки «недругов» расшатать ситуацию в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, попытки наших недругов расшатать ситуацию в Белоруссии, как и в мире в целом, не прекращаются», — пояснил Вольфович.

Ситуацию с внешним влиянием госсекретарь белорусского Совбеза охарактеризовал во время мероприятий в Минске, приуроченных к 170-летию пожарной службы страны.

«Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Мы видим ее в разрушенных памятниках воинам, освободившим Европу от фашистского режима...» — отметил Вольфович.

По словам госсекретаря, оппоненты Белоруссии не смогут достичь своих целей.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что размещение ядерного оружия России в Белоруссии идет по графику.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.