В Австрии оппозиции запретили обвинять соперников в связях с Россией

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) пошла на мировое соглашения со своими коллегами в парламенте «Австрийской партией свободы», который политическая сила обвиняла в предполагаемом получении финансирования из России на фоне их призывов к отмене ограничительных мер в отношении Москвы, пишет Österreich. По информации газеты, теперь социал-демократы должны выпустить официальное опровержение своих подозрений.

«СДПА больше не может утверждать, что Австрийская партия свободы получала деньги от России в парламенте. Социал-демократы должны отозвать свои прошлые заявления и выплатить более €2,7 тыс. в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Австрийской партии свободы Кристиана Хафенекера, политическая сила обратилась в суд, потому что подозрения СДПА по факту стали пресечение «красной линии». Он добавил, что партия представляет интересы только австрийцев и будет продолжать делать это в будущем.

Ранее в Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России.