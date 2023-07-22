Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Австрии оппозиции запретили обвинять соперников в связях с Россией

Социал-демократов Австрии обязали не обвинять оппонентов в финансировании из РФ

close
100%
Depositphotos

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) пошла на мировое соглашения со своими коллегами в парламенте «Австрийской партией свободы», который политическая сила обвиняла в предполагаемом получении финансирования из России на фоне их призывов к отмене ограничительных мер в отношении Москвы, пишет Österreich. По информации газеты, теперь социал-демократы должны выпустить официальное опровержение своих подозрений.

«СДПА больше не может утверждать, что Австрийская партия свободы получала деньги от России в парламенте. Социал-демократы должны отозвать свои прошлые заявления и выплатить более €2,7 тыс. в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Австрийской партии свободы Кристиана Хафенекера, политическая сила обратилась в суд, потому что подозрения СДПА по факту стали пресечение «красной линии». Он добавил, что партия представляет интересы только австрийцев и будет продолжать делать это в будущем.

Ранее в Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях