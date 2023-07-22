В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях из-за высказываний о Крымском мосте

Депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский своими высказываниями в адрес Крымского моста подтвердил, что является террористом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского депутата, Зеленскому стоит ожидать последствий из-за заявлений по Крымскому мосту.

«Своим заявлением на Аспеновском форуме по так называемой безопасности Зеленский подтвердил, что он президент-террорист. Фактически он анонсировал новый теракт на Крымском мосту...» — добавил Ивлев.

Как заметил парламентарий, деятельность Украины продолжается при военной поддержке стран Запада во главе с США.

«А Зеленский пусть задумается, что он как террорист, тоже может быть нейтрализован», — обратил внимание Ивлев.

Ночью 17 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что Зеленский словами о Крымском мосте признал ответственность за гостерроризм.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.