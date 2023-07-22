В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной прекращения зерновой сделки

Экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо назвал позицию НАТО причиной прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, выход Российской Федерации из зерновой сделки является «одним из следствий того беспорядка», который Североатлантический альянс «творит с российским народом».

«Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России», — заявил Лобо.

Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке.

Эта сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.