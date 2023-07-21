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Зеленский назвал целями Украины Крым и Керченский мост

Зеленский заявил, что Крымский мост является целью, которая должна быть нейтрализована

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал Зеленский.

Помимо моста, он назвал целью Киева полное возвращение Крыма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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