Посла Киргизии вызвали в МИД Украины из-за России

Посла Киргизии на Украине Идриса Кадыркулова в четверг, 20 июля, вызвали в украинский МИД из-за сообщений о якобы помощи Российской Федерации в обходе санкций. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Как говорится в сообщении МИД, от Кадыркулова хотели получить «разъяснения по поводу информации об использовании юрисдикции Киргизстана для обхода санкций против страны-агрессора России». В министерстве утверждают, что речь идет, в частности, о поставках продукции двойного назначения и высокотехнологических компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления вооружения. Посла Киргизии проинформировали, что Киев будет расценивать реэкспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для военной техники, как недружественный акт.

19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США на этой неделе могут ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в Россию санкционных товаров. В статье говорится, что Россия в связи с санкциями стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с ней, но при этом активно торгуют с Европой и Китаем.

В тот же день Министерство экономики и коммерции Киргизии сообщило об усилении мер экспортного контроля после консультаций с США и Евросоюзом по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения.

Ранее в Госдуме предположили, что Киргизия не испугается возможных санкций США.