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Путин прибыл на «Новатэк» в мурманском поселке Белокаменка

Путин прибыл в мурманский Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк», расположенный в мурманском поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива, передает РИА Новости.

Данный центр занимается строительством линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «Новатэк» — «Арктик СПГ 2».

20 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ в четверг совершит региональную поездку.

В Мурманской области Путин в последний раз был в июле 2014 года. Тогда российский президент принимал участие в праздновании Дня ВМФ России в Североморске.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что стоимость проекта «Арктик СПГ 2» может вырасти до $25 млрд из-за перехода на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

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