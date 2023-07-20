В ЕС заявили об угрозе из-за ситуации у портов Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия обстреливает украинские морские порты, тем самым препятствуя свободной навигации в Черном море, что ставит под угрозу все суда, следующие в акваторию.

До этого стало известно, что Турция продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной о возможности возобновления продовольственной сделки.

20 июля российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке.

Накануне Минобороны России предупредило, что теперь все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в МИД вопрос о требовании к ООН по поводу реабилитации продовольственной сделки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.