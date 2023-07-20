В Госдепе заявили о расширении санкционного списка против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые рестрикция предполагают ослабление способности российской стороны продолжать вести специальную военную операцию на территории Украины.

По словам Блинкена, данный санкции должны ограничить России доступ к критически важным материалам, препятствовать добыче энергоресурсов, а также уменьшить экспортную способность Москвы. Кроме этого, рестрикции должны сократить масштабы использования российской стороны международной финансовой системы, а также также коснутся тех, кто занимается обходом предыдущих американских санкций, отметил госсекретарь.

До этого Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Минфин США расширил санкции против России.