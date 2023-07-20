Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе заявили о расширении санкционного списка против России

Блинкен: США ввели санкции по РФ против еще почти 120 физических и юридических лиц

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые рестрикция предполагают ослабление способности российской стороны продолжать вести специальную военную операцию на территории Украины.

По словам Блинкена, данный санкции должны ограничить России доступ к критически важным материалам, препятствовать добыче энергоресурсов, а также уменьшить экспортную способность Москвы. Кроме этого, рестрикции должны сократить масштабы использования российской стороны международной финансовой системы, а также также коснутся тех, кто занимается обходом предыдущих американских санкций, отметил госсекретарь.

До этого Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях