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Более 20 государств подали заявки на вступление в БРИКС

Шерпа ЮАР Суклал: свыше 20 стран официально подали заявки на членство в БРИКС

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Шерпа Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС Анил Суклал объявил, что 22 страны официально подали заявки на вступление в объединение. Его слова приводит Bloomberg.

«Двадцать две страны официально подали заявки на членство в БРИКС», — заявил шерпа.

По словам дипломата, примерно столько же государств неофициально изъявили желание вступить в объединение.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Суклал заявил, что объединение со временем может включить более 50 государств.

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году пройдет с 22 по 24 августа в очном формате. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на грядущем саммите.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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