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В Кремле отреагировали на перспективу поступления на госслужбу ветеранов СВО

Песков заявил, что чиновники будут приветствовать в своих рядах ветеранов СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что механизм платформы »Россия — страна возможностей» и ее подплатформ является основным источником кадрового резерва.

Комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что у участников спецоперации на Украине должны быть перспективы карьерного роста на гражданке, представитель Кремля отметил, что госслужащие будут приветствовать приход в органы власти ветеранов СВО.

Отвечая на вопрос журналистов, не побоятся ли чиновники прихода к ним на службу «мужиков» из числа участников спецоперации, Песков указал, что «и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает».

«Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих», — отметил представитель Кремля.

19 июля на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин заявил, что бойцам специальной военной операции следует предоставлять перспективы карьерного роста не только в Вооруженных силах РФ, но и на гражданке. Об этом он сказал после того, как пообщался с присутствующим на встрече победителем конкурса «Лидеры России» Ильей Штокманом, который отправился добровольцем в зону СВО будучи первым заместителем мэра Нижнего Новгорода.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.

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