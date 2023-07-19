Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Осенью может заработать механизм электронных виз с дружественными для России странами

Вице-премьер РФ заявил о возможности введения электронных виз с дружественными странами

close
100%
Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что осенью может заработать механизм электронных виз с дружественными для РФ странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших ближайших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма, прежде всего, с КНР, Индией. <…> Я думаю, что это осенью должно произойти», — отметил Чернышенко.

До этого стало известно, что власти Евросоюза решили сделать цифровыми не только шенгенские визы, но и те, что туристы получают для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Изменения будут происходить постепенно. В частности, изменение формата шенгенских виз займет не менее семи лет. Также планируется сделать электронными долгосрочные визы, которые предоставляют для учебы, лечения или воссоединения семьи.

Кроме того, ‎вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам в европейские страны несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Он отметил, что в 2022 году шенген получили более 680 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях