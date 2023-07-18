Зампостпреда в ООН заявил, что Россия не смирится с притеснением русскоязычных на Украине

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ готова жить в мире с Украиной, но не станет мириться с нарушением прав русскоязычной части страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы до сих пор относимся к украинцам как к братьям и сестрам и всегда готовы жить в добрососедском мире и согласии, как это было до 2014 года. <...>.

Вопреки тому, что вы можете услышать от западных и украинских пропагандистов, мы никогда не ставили перед собой задачу уничтожить украинскую идентичность, русифицировать Украину», — сказал дипломат.

По словам Полянского, российские власти не ставили перед собой задачу «русифицировать» Украину, но не могли и не будут мириться с притеснением русскоязычной части украинского населения, «глорификацией нацистских приспешников» и обстрелами Донбасса.

Также Полянский назвал целью Запада в СВО стравливание братских русского и украинского народа, а также предотвращение возрождения России как мировой державы.

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