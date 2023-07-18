Госдеп США уверен, что Китай не оказывает военную помощь России

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса заявил, что, согласно оценке властей Соединенных Штатов, КНР не предоставляла «летальную поддержку» России. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша оценка заключается в том, что они не предоставляли летальную поддержку Вооруженным силам России. И мы их предостерегали от этого. <...>. Мы уверены в наших оценках», — сказал Критенбринк.

Он добавил, что США выражают Китаю «глубокую обеспокоенность» в связи с поддержкой, оказанной России от КНР в «ряде сфер».

До этого заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Россия и Украина должны пойти навстречу друг другу для создания благоприятной атмосферы для мирных переговоров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».