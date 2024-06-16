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Певица Жасмин о Собчак: «Фриковая»

Певица Жасмин назвала Собчак фриковой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин в беседе с NEWS.ru назвала телеведущую Ксению Собчак фриковатой.

Жасмин призналась, что Собчак не хватает на премии МУЗ-ТВ, где журналистка несколько раз выступала в роли ведущей.

«Она такая фриковая. Конечно, я думаю, что для МУЗ-ТВ всегда нужно фриковства какого-то. Но, может, они какую-то замену нашли. Я не знаю, посмотрим», — поделилась артистка.

19 мая Ксения Собчак посетила 77-й Каннский кинофестиваль. Она пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Журналистка назвала картину лучшей работой Серебренникова.

21 мая Собчак вышла на красную ковровую дорожку в Каннах в ожерелье-наручниках за 250 тысяч рублей.

5 июня Собчак пришла на вечеринку в рамках ПМЭФ в красно-черном платье с глубоким декольте и открытой спиной. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $130 тысяч (около 11,5 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее Ксения Собчак призналась, что делала пластику.

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