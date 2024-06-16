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Ватикан не подписал итоговый документ конференции по Украине

Ватикан не значится среди подписавших итоговый документ по Украине в Швейцарии

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Depositphotos

Среди подписавших итоговый документ по Украине в Швейцарии нет Ватикана. Это следует из списка стран-подписантов, в котором папский город-государство отсутствует, передает ТАСС.

На конференции в Швейцарии Святой престол был представлен государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

16 июня президент Швейцарии Виола Амхерд на церемонии закрытия конференции по Украине заявила, что дискуссия выявила наличие разных точек зрения.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

16 июня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.

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