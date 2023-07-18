Депутат перечислил способы, которые могут защитить Крымский мост от атак

Защитить Крымский мост от атак, подобных той, которая произошла накануне, поможет эшелонированная система обороны, сказал НСН зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Если имеем в виду морские средства нападения, то у нас должны быть установлены гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой», — отметил Спиридонов.

Помимо этого депутат указал на необходимость устанавливать специальные противодиверсионные стальные сети, которые не пропустят беспилотники. Он добавил, что в России есть средства борьбы, однако, то, в каком виде они были применены, «это закрытая информация».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге о подготовке мер по повышению безопасности Крымского моста после совершенного на нем повторного теракта.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров позже сказал, что Крымский мост является символом России, поэтому Украина будет предпринимать попытки разрушить его.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал совет автомобилистам, которые едут по Крымскому мосту.