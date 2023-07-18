Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН предположили причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост

Полянский: многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии

close
100%
Национальный антитеррористический комитет

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слишком многое в проведении теракта на Крымском мосту указывает на вовлеченность западных специальных служб, в частности британских. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Полянского, предстоит еще разобраться, в какой степени в подготовку и реализацию данного инцидента были привлечены западные, в том числе британские военные спецслужбы

«Слишком многое на это указывает», — заявил он в рамках заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что не слышал каких-то осуждений данного теракта со стороны представителей «западных спонсоров киевского режима».

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Ранее Путин заявил, что РФ ответит Украине на теракт на Крымском мосту.

Все новости на тему:
Атака на Крымский мост
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях