В ООН предположили причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слишком многое в проведении теракта на Крымском мосту указывает на вовлеченность западных специальных служб, в частности британских. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Полянского, предстоит еще разобраться, в какой степени в подготовку и реализацию данного инцидента были привлечены западные, в том числе британские военные спецслужбы

«Слишком многое на это указывает», — заявил он в рамках заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что не слышал каких-то осуждений данного теракта со стороны представителей «западных спонсоров киевского режима».

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Ранее Путин заявил, что РФ ответит Украине на теракт на Крымском мосту.