ЕС и Латинская Америка не договорились о совместном заявлении по Украине

Пока неизвестно, будет ли включена украинская проблематика в итоговый документ саммита ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Дипломаты продолжают обсуждение этого вопроса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Усилиям ЕС (получить поддержку блока для Украины. — «Газета.Ru») помешали споры о возможном итоговом заявлении», — уточнили в сообщении.

Стремление европейских дипломатов направлено на то, чтобы итоговая резолюция саммита содержала статью с осуждением конфликта на Украине и требованием вывода российских войск. По данным агентства, эту позицию не разделяют страны Латинской Америки и Карибского бассейна, которые предпочитают «выражать озабоченность» по поводу конфликта и поддерживать усилия по немедленному прекращению боевых действий.

По мнению политических аналитиков издания, ключевой целью для Европы на саммите является поиск более сильной поддержки Украины и уменьшению влияния Китая.

Сначала глава правительства Испании Педро Санчес пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС - СЕЛАК, который 17-18 июля состоится в Брюсселе. Но председатель Евросовета Шарль Мишель его не поддержал. В итоге украинский лидер остался без приглашения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.