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Американский эксперт назвал главную угрозу для будущего человечества

Экс-эксперт СПЧ ООН де Зайас считает, что НАТО величайшая угроза для человечества

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Global Look Press

Североатлантический альянс в настоящий момент может представлять собой величайшую угрозу существованию человечества, считает бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. Об этом сообщается в материале Global Times.

«Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру...» — подчеркнул американский эксперт.

По словам Альфреда де Зайаса, именно сам факт продолжения работы НАТО создает угрозу для безопасности человечества.

«Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — утверждается в материале автора.

Как добавил эксперт, альянс можно называть «преступной организацией». По заверению экс-эксперт СПЧ ООН, с 1997 года НАТО является «геополитическим гигантом», пытающимся подчинить себе весь мир.

До этого Китай напомнил НАТО о бомбардировке посольства КНР в Югославии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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