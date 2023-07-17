Американский эксперт назвал главную угрозу для будущего человечества

Североатлантический альянс в настоящий момент может представлять собой величайшую угрозу существованию человечества, считает бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. Об этом сообщается в материале Global Times.

«Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру...» — подчеркнул американский эксперт.

По словам Альфреда де Зайаса, именно сам факт продолжения работы НАТО создает угрозу для безопасности человечества.

«Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — утверждается в материале автора.

Как добавил эксперт, альянс можно называть «преступной организацией». По заверению экс-эксперт СПЧ ООН, с 1997 года НАТО является «геополитическим гигантом», пытающимся подчинить себе весь мир.

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