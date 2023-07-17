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В Польше оценили перспективы сотрудничества с Украиной

Экс-депутат Сейма Польши сообщил о невозможности партнерства с Украиной

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Global Look Press

Cтратегическое партнерство Варшавы и Киева не представляется возможным, пока украинская сторона продолжает героизировать убийц поляков, утверждает бывший депутат сейма Матеуш Пискорский. Об этом сообщается в материале Myśl Polska.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе», — подчеркнул экс-парламентарий.

По словам Пискорского, нынешний конфликт, в котором участвует Украина «в роли антироссийских марионеток англосаксов», не имеет отношения к Польше.

«Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — добавил Пискорский.

Как заметил бывший депутат польского сейма, не Киеву не стоит приводить «рассказы об общем враге» в виду отсутствия общей истории и целей у Польши и Украины.

До этого глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что настроения в НАТО по ситуации с Украиной меняются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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