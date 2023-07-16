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В Совфеде объяснили, как надо воспринимать действия США

Сенатор Пушков предложил не искать стратегическую осмысленность во всех решениях США

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что пытаться найти стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

«Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить», — написал он.

Как добавил Пушков, такой подход американской стороны привел к участию США в формировании военной индустрии гитлеровской Германии, а до «холодной войны» продавали станки Советскому Союзу.

По мнению сенатора Совфеда, во всех случаях стратегический интерес уступал желанию Соединенных Штатов Америки заполучить прибыль

«Зачем США в конце 20-го века было нужно усиливать Китай? Потому, что это было выгодно», — обратил внимание Пушков.

До этого посол Анатолий Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между РФ и Белоруссией.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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