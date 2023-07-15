Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у лидеров африканских стран — участниц мирной миссии по Украине появится возможность задать вопросы российскому главе государства Владимиру Путина во время саммита РФ — Африка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, данное мероприятие состоится в Петербурге в конце июля.

Перед этим дипломатические источники сообщили агентству, что главы мирной миссии, куда входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с Путиным перед открытием или во время саммита Россия — Африка.

«Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно», — подчеркнул Песков.

Другие подробности по возможности встречи Путина с лидерами африканской миссии по Украине Песков не привел.

До этого NI утверждали, что Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира. Обозреватель Тед Снайдер добавил, что Вашингтон надеялся на поддержку стран Африки и резкого осуждения России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.