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СМИ сообщили о новом мирном плане по Украине

Le Monde: Франция и Индия готовят новую мирную инициативу по Украине

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Pascal Rossignol/Reuters

Французское издание Le Monde сообщило, что Франция и Индия готовят новую мирную инициативу по Украине.

Статья была опубликована после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Францию в 25-ю годовщину установления стратегического партнерства между двумя странами, в ходе которого было анонсировано соглашение о закупке Нью-Дели у Парижа 26 Rafale Marine и трех подводных лодок класса Scorpene.

Сообщается, что предложение Индии и Франции будет отличаться от мирных планов стран Африки, Китая и Бразилии. Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил особую заинтересованность в выработке мирного плана и выходе из дипломатического тупика на Украине на фоне сложностей с контрнаступлением ВСУ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в G7 заявили странам «Глобального Юга», к которым относится и Индия, что вывод ВС РФ с Украины необходим для мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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