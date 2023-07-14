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Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если если понадобятся его знания, энергия и опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, то он готов отдать все.

«Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — отметил Кличко.

Он добавил, что до окончания конфликта на территории Украины «большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские».

До этого украинский боксер Александр Усик в интервью на YouTubе-канале Seconds Out рассказал о своем желании баллотироваться в президенты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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