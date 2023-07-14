Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тийип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки. Об этом сообщает AFP News Agency в Twitter.

»Путин согласился со мной на продление зерновой сделки», — сказал Эрдоган.

Ранее дипломатический источник в Анкаре заявил, что судьба зерновой сделки на данный момент не определена. Республика продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросам продления сделки, при содействии ООН. Сокращение поставок зерна с Украины может стать причиной скачка цен на продовольствие в мире.

По прогнозам экспертов, Россия не планирует продлевать сделку после подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса. Но это не исключает выборочные поставки зерна в некоторые африканские страны ради дипломатической поддержки.

Ранее Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.