Россия отказалась отправить на саммит БРИКС в ЮАР Лаврова вместо Путина

Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы, чтобы главой российской делегации на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина стал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете <…> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — сказал Машатиле.

По данным издания, Индия и Бразилия не согласились с предложенным ранее переносом саммита в Китай. А идея о виртуальном проведении мероприятия встретила сопротивление четырех стран БРИКС .

Рамафоса заявил, что предстоящий саммит БРИКС в в Йоханнесбурге пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран. Виртуальный формат участия в мероприятии не предусмотрен.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. Лавров назвал ордер МУС на арест российского лидера абсурдным.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.