В Эстонии считают, что НАТО не верит в победу Украины

Член комиссии Рийгикогу (парламент Эстонии) по государственной обороне и глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Кальюлайд назвал разочаровывающими принятые на саммите альянса в Вильнюсе решения по членству Украины в НАТО и по расходам на оборону. Его слова приводит Национальное телевидение Эстонии.

«На мой взгляд, вильнюсское решение показывает, как некоторые западные страны видят конец войны, и он существенно отличается от публичной риторики. Не верят, что Украина сможет победить и добиться своих целей в ближайшие годы», — размышляет Кальюлайд в своей авторской колонке.

Кальюлайд также констатирует, что официальных переговоров между США и Россией нет, но, по его мнению, в действительности страны на разных уровнях ищут «правильное решение» по ситуации на Украине.

«Китай, безусловно, участвует в этом процессе. Европейским лидерам, особенно президенту Франции, а также премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен важно показать, что они также являются важными заинтересованными сторонами», — отмечает эстонский депутат.

По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо «исправить» украинский вопрос, иначе он будет использован против него, что «может во второй раз открыть дверь в Белый дом для экс-президента США Дональда Трампа».

«Судя по всему, канцлер Германии Олаф Шольц и ряд других европейских лидеров тоже чувствуют, что электорат ждет от них решения, причем не обязательно идеального с точки зрения Украины», — подытожил он.

Раймонд Кальюлайд — брат экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, занимавшей этот пост с 2016 по 2021-е годы.

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны НАТО договорились упростить процесс присоединения Украины. Ранее в Эстонии рассказали, чего Украина никогда не требовала от Североатлантического Альянса.