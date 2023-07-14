Песков адресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с генералом Иваном Поповым не находится в повестке Кремле и переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.

«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями», — заявил он.

По его словам, ситуация с генералом Поповым не входит в повестку Кремля.

13 июля стало известно, что командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов обратился к подчиненным с заявлением о своем отстранении от службы. Обращение генерала опубликовал депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев в Telegram-канале.

Генерал рассказал, что в ходе разговора с начальством он затронул проблемные вопросы, существующие в армии, высказав свое мнение «откровенно и предельно жестко». По мнению Попова, по этой причине за один день был создан приказ об отстранении от службы.

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак раскритиковал поступок депутата Госдумы Андрея Гурулева, который выложил в своем Telegram-канале прощальное сообщение генерал-майора Ивана Попова своим сослуживцам. О том, что рассказал в своем докладе генерал Попов и как отреагировали на его отстранение, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».