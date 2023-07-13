Эрдоган поделился планами по переговорам с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос покупки у России дополнительных самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом турецкий лидер сказал журналистам, которые сопровождают его во время поездки на саммит НАТО в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки нескольких самолетов-амфибий. Эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», — сказал он.

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что даты встречи президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока еще не определены.

Несколькими днями ранее Эрдоган заявлял, что ожидает визита главы российского государства в Турцию в августе.

Кроме того, Песков заявлял, что российская сторона рассчитывает получить разъяснения Анкары по передаче бойцов батальона «Азов» (организация запрещена в России) Украине и это является нарушением договоренностей, однако никак не повлияет на строительство газового хаба в Турции.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».