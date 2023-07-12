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СМИ: глава МИД Украины посетит Пакистан

Express Tribune: глава МИД Украины Кулеба на следующей неделе приедет с визитом в Пакистан

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершит визит в Пакистан на следующей неделе. Об этом сообщает Express Tribune, ссылаясь на официальные источники.

«Кулеба посетит Пакистан 20 июля», — сказано в сообщении.

По данным издания, глава МИД Украины проведет встречу с коллегой в Пакистане Билавалой Бхутто Зардари.

До этого министр иностранных дел Украины заявил, что США сыграли решающую роль в обсуждении приглашения его страны в НАТО. Как отметил глава украинского МИД, на саммите НАТО в Вильнюсе были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины к альянсу короче, однако украинскую сторону разочаровала слишком общая формулировка по приглашению и отсутствие «четкого индикатора», когда страна получит приглашение стать членом военного блока. Он подчеркнул, что США и Германия являются наиболее консервативно настроенными союзниками Украины по вопросу ее членства в альянсе.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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