Зеленский предложил главе МО Британии, чтобы украинцы ежедневно благодарили его за помощь

Украинский президент Владимир Зеленский предложил главе Министерства обороны Великобритании Бену Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную поддержку. Его слова приводит ТАСС.

«Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Уоллеса]», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что граждане республики всегда испытывали и выражали свою благодарность.

«Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — указал украинский лидер.

Как пишет агентство, по просьбе Зеленского глава Министерства обороны Украины Алексей Резников публично поблагодарил Уоллеса за военную поддержку, оказанную Британией.

До этого Уоллес заявил, что Лондон возмущен отсутствием благодарности со стороны руководства киевского режима за поставки вооружений и техники. По его мнению, Украина относится к своим партнерам как к маркетплейсу, забывая о необходимости говорить «спасибо».

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