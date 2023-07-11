В офисе Зеленского оценили отсутствие приглашения Украины в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не удивлены тому, что не получили на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение вступить в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от плана действий по членству», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Европейский союз, «то же самое» ее ждет и с вступлением в НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев осознает, что стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в НАТО. При этом, по его словам, аргументом для приглашения Украины в Североатлантический альянс является тот факт, что республика — единственное государство в мире, которое имеет боевой опыт «сдерживания русских» и использует для этого натовское оружие.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.