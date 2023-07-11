Премьер Бельгии назвал условия вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил по прибытии на саммит в Вильнюсе, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда-нибудь Украина станет членом НАТО, мы обсуждаем эту перспективу. Мы даже говорим о возможности приглашения вступить в альянс, когда все [страны НАТО] будут на это согласны и все критерии будут выполнены», — сказал премьер.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции перед началом саммита альянса в Вильнюсе, что его государства-члены пошлют «сильный сигнал» по Украине.

Также 11 июля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что первое заседание Совета Украина – НАТО во время саммита организации — это всего лишь реверанс в сторону Киева, максимум, чего может ждать президент Владимир Зеленский от мероприятия — это гарантии дальнейшей военной помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.