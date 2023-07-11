В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Министерства труда и социальной защиты России Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с 2 тыс. руб. на ребенка по аналогии с «Пушкинской картой». Его слова передает РИА Новости.

«Предлагаю ввести «Отцовскую карту», — указал парламентарий.

Он утверждает, что считает важным предоставить условия для полноценного времяпрепровождения отцов и детей.

По словам Чернышова, речь идет о выделении 2 тыс. руб. на каждого ребенка в семье в месяц на карту, функционирующую по аналогии с «Пушкинской картой», то есть чтобы эти деньги невозможно было потратить на другие нужды. Этой суммы должно хватить на поход с детьми в кинотеатр, зоопарк или кафе, а мамы, в свою очередь, получают возможность отдохнуть и уделить время себе, считает он.

Как отметил политик, роль отцов в России еще со времен СССР сильно занижена из-за стереотипов.

«Пренебрежение к папам наблюдается в разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — резюмировал депутат.

В июне Чернышов предложил повысить до 20% НДФЛ для россиян, чей доход составляет более 25 млн руб. в год.

Ранее россиянка через суд вернула ребенка из-за границы.