Посол РФ в Ливии заявил об опасности распространения по Африке оружия с Украины

Посол Российской Федерации в Ливии Айдар Аганин заявил, что существует риск «расползания» по Африке поставляемого на Украину оружия, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, эта проблема сегодня приобрела злободневный характер. Поставленное Киеву оружие всплывает в ряде регионов мира и может попасть в руки разных экстремистских и террористических группировок. Любая страна, в которой недостаточен контроль государства над внутренней ситуацией, может стать транзитным коридором для такого оружия. Посол предположил, что в период анархии и хаоса в Ливии поток оружия с Украины имел место.

Аганин отметил при этом, что в последнее время силовые структуры Ливии существенно усилились и демонстрируют немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность. Он подчеркнул, что наибольшей проблемой в стране является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей.

Посол сказал, что Россия, в частности, по линии МВД, Следственного комитета и прокуратуры, могла бы оказать ливийским правоохранительным органам значительную помощь в оттачивании умения бороться с преступниками.

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