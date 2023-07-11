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Посол РФ в Ливии заявил об опасности распространения по Африке оружия с Украины

Посол РФ в Ливии Аганин: есть риск «расползания» по Африке поставляемого Киеву оружия

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Jerome Delay/AP

Посол Российской Федерации в Ливии Айдар Аганин заявил, что существует риск «расползания» по Африке поставляемого на Украину оружия, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, эта проблема сегодня приобрела злободневный характер. Поставленное Киеву оружие всплывает в ряде регионов мира и может попасть в руки разных экстремистских и террористических группировок. Любая страна, в которой недостаточен контроль государства над внутренней ситуацией, может стать транзитным коридором для такого оружия. Посол предположил, что в период анархии и хаоса в Ливии поток оружия с Украины имел место.

Аганин отметил при этом, что в последнее время силовые структуры Ливии существенно усилились и демонстрируют немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность. Он подчеркнул, что наибольшей проблемой в стране является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей.

Посол сказал, что Россия, в частности, по линии МВД, Следственного комитета и прокуратуры, могла бы оказать ливийским правоохранительным органам значительную помощь в оттачивании умения бороться с преступниками.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о намерении нарастить производство боеприпасов для обеспечения снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 60%.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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