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Полиция в Швеции одобрила манифестацию с «сожжением религиозного текста»

Полиция Швеции одобрила манифестацию в Хельсинборге с «сожжением религиозного текста»

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Depositphotos

Начальник полиции северо-западного региона провинции Сконе в Швеции Маттиас Сигфридссон заявил, что правоохранительные органы выдали разрешение на манифестацию с «сожжением религиозного текста». Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«По нашей оценке, это может быть проведено надежным и безопасным образом», — сказал Сигфридссон.

Ранее сообщалось, что около 3-4 тыс. человек в Стокгольме участвуют в акции против сожжения Корана, организованной несколькими мусульманскими организациями Швеции. По информации издания, акция называется «Хватит жечь наш Коран» и проходит на площади Медборъяплатсен в центре Стокгольма, где священную книгу мусульман сожгли 28 июня. По мнению манифестантов, июньская демонстрация была похожа на разжигание национальной вражды, а не на выступление за свободу слова.

Отмечается, что акцию 9 июля разрешила провести полиция организации «Исламская лига», в ведении которой находится мечеть на площади.

До этого стало известно, что министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции в связи с прошедшей в Стокгольме акцией по сожжению Корана. В диппредставительстве сообщили шведскому послу о категорическом неприятии произошедшего.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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