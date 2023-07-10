Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил Хамзата Кадырова, племянника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Наградить... медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени... Кадырова Хамзата Зелимхановича — советника-помощника главы Чеченской республики», — говорится в тексте.

В апреле текущего года Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что на совещании в Грозном представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку своего племянника Хамзата.

До этого в феврале сообщалось, что Хамзат Кадыров стал министром имущественных и земельных отношений региона. О назначении глава республики сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, а после был назначен ее директором. В 2017 году он окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Также он работал помощником главы Чечни, главой администрации Курчалоевского района, министром по физической культуре и спорту республики.

Ранее Кадыров назначил бойца отряда спецназа «Ахмата» Хасана Ибрагимова своим представителем в Херсонской и Запорожской областях.