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Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил Хамзата Кадырова, племянника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Наградить... медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени... Кадырова Хамзата Зелимхановича — советника-помощника главы Чеченской республики», — говорится в тексте.

В апреле текущего года Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что на совещании в Грозном представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку своего племянника Хамзата.

До этого в феврале сообщалось, что Хамзат Кадыров стал министром имущественных и земельных отношений региона. О назначении глава республики сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, а после был назначен ее директором. В 2017 году он окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Также он работал помощником главы Чечни, главой администрации Курчалоевского района, министром по физической культуре и спорту республики.

Ранее Кадыров назначил бойца отряда спецназа «Ахмата» Хасана Ибрагимова своим представителем в Херсонской и Запорожской областях.

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