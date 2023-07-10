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В Молдавии заявили о раскрытии связанной с Россией агентурной сети

Глава спецслужб Молдавии Мастяцэ заявил о раскрытии агентурной сети, связанной с Россией

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Михай Карауш/РИА Новости

Директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ заявил, что правоохранительные органы страны раскрыли действовавшую на территории республики агентурную сеть, якобы связанную с Россией. Об этом он сказал на брифинге, передает ТАСС.

По словам Мастяцэ, с 2020 года россияне Юрий Г. и Вадим И. вербовали граждан Молдавии, организуя кампании с целью влияния на политику в республике и удержания ее в российской сфере влияния. Он указал, что агенты работали в том числе через Telegram-каналы, а деятельность агентской сети спонсировалась через криптовалюту.

По версии молдавской спецслужбы, граждане РФ собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, а после 24 февраля 2022 года «рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий». Глава СИБ утверждал, что на эти цели из России в Молдавию через криптовалюту и другие системы перевели $500 тыс.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом и не пустили в республику.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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