В Politico узнали о смягчении позиций США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО

Позиции Соединенных Штатов и ФРГ относительно предоставления Украине членства в НАТО смягчились перед скорым саммитом альянса в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов, связанных с НАТО.

«Как американские, так и немецкие позиции несколько смягчились за недели, предшествовавшие саммиту», — сказано в статье.

Высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, на которого ссылается издание, заявил о скептическом настрое ряда стран, требующих не давать Киеву преждевременные обещания, чтобы избежать «автоматической выдачи приглашения» после «проставления галочек».

Кроме того, по информации газеты, некоторые публично поддерживающие присоединение Украины к НАТО государства на самом деле сомневаются.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.