Лукашенко: без национального достоинства не может быть суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без национального достоинства не может быть суверенитета и безопасности. Об этом сообщило агентство «БелТА».

«Без национального достоинства нет и не может быть воли, суверенитета, уважения и безопасности», — сказал Лукашенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что РФ и Украина могут сесть за стол переговоров текущей осенью. По словам Пескова, представители РФ на самых разных уровнях неоднократно заявляли, что Москва никогда бы не закрыла двери перед переговорным процессом, но в настоящий момент никаких перспектив для контактов нет.

До этого в ходе встречи с белорусскими и иностранными журналистами Лукашенко заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта должна измениться к концу лета, и мирные переговоры могут начаться осенью.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.