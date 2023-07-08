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Politico: ситуация вокруг поддержки Украины может измениться к саммиту НАТО

Politico: союзники США обеспокоены по поводу того, как долго придется поддерживать Украину

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Olivier Matthys/AP

Ситуация вокруг поддержки Украины может измениться к саммиту НАТО, пишет Politico.

По данным издания, все больше республиканцев в Конгрессе США выступают против оказания помощи Украине. Такая позиция «вызывает опасения в Европе», связанные с тем, что следующим американским президентом в 2024 году может стать республиканец, который «расколет альянс».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

По словам Байдена, он готов оказать помощь Украине в подготовке к вступлению в альянс, а также предоставить гарантии безопасности на промежуточный период.

До этого Байден рассказал, что на саммите в Женеве в 2021 году президент России Владимир Путин просил его дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, но Байден ему отказал, так как США придерживаются политики открытых дверей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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