Politico: ситуация вокруг поддержки Украины может измениться к саммиту НАТО

Ситуация вокруг поддержки Украины может измениться к саммиту НАТО, пишет Politico.

По данным издания, все больше республиканцев в Конгрессе США выступают против оказания помощи Украине. Такая позиция «вызывает опасения в Европе», связанные с тем, что следующим американским президентом в 2024 году может стать республиканец, который «расколет альянс».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

По словам Байдена, он готов оказать помощь Украине в подготовке к вступлению в альянс, а также предоставить гарантии безопасности на промежуточный период.

До этого Байден рассказал, что на саммите в Женеве в 2021 году президент России Владимир Путин просил его дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, но Байден ему отказал, так как США придерживаются политики открытых дверей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.