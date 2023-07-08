Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кортеж с польскими дипломатами попал в ДТП на Украине

Кортеж с польскими дипломатами попал в ДТП в Тернопольской области на Украине

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Кортеж с польскими дипломатами попал в ДТП в Тернопольской области Украины, пострадали несколько человек. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ДТП произошло на автодороге Ковель-Черновцы. Помощник военного атташе Польши Вуйцика Мячеслава выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным автомобилем. Ассистент Мячеслава, находившийся за рулем, госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом он отказался от теста на алкогольное или наркотическое освидетельствование.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне. Жертвы Волынской резни были убиты в ныне уничтоженной деревне Острувки военными Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) в марте 1943 года. Премьер посетил кладбище, где похоронены убитые поляки, а также зажег свечу в память о них.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях