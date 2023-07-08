Кортеж с польскими дипломатами попал в ДТП на Украине

Кортеж с польскими дипломатами попал в ДТП в Тернопольской области Украины, пострадали несколько человек. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ДТП произошло на автодороге Ковель-Черновцы. Помощник военного атташе Польши Вуйцика Мячеслава выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным автомобилем. Ассистент Мячеслава, находившийся за рулем, госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом он отказался от теста на алкогольное или наркотическое освидетельствование.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне. Жертвы Волынской резни были убиты в ныне уничтоженной деревне Острувки военными Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) в марте 1943 года. Премьер посетил кладбище, где похоронены убитые поляки, а также зажег свечу в память о них.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.