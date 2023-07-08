Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии прокомментировали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы

Британский премьер Сунак высказался о планах США поставить Украине кассетные боеприпасы

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать этой стране кассетные боеприпасы. Его слова приводит Sky News.

По словам Сунака, Лондон продолжит оснащать Киев тяжелыми боевыми танками и дальнобойным оружием.

При этом премьер напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или использование кассетных снарядов, а также препятствующую их применению.

Накануне Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

7 июля президент США Джо Байден заявлял, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях