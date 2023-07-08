В Британии прокомментировали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать этой стране кассетные боеприпасы. Его слова приводит Sky News.

По словам Сунака, Лондон продолжит оснащать Киев тяжелыми боевыми танками и дальнобойным оружием.

При этом премьер напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или использование кассетных снарядов, а также препятствующую их применению.

Накануне Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

7 июля президент США Джо Байден заявлял, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.