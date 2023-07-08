В Кремле рассказали, что дополнительно сообщат подробности переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо подробностей по предполагаемой встречи глава государств РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, когда будет ясность, о переговорах отдельно сообщат.

«Пока нет. Сообщим», — уточнил Песков.

Эрдоган в ночь на субботу, 8 июля, утверждал, что визит президента России может состояться в ближайший месяц. Согласно данным A Haber, ожидается очная встреча между главами Турции и России, при этом необязательно на турецкой территории. Даты возможных переговоров Эрдогана и Путина, как и их точное место проведения, пока неизвестны.

Также украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что прибыл в Турцию для проведения переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.