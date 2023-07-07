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ООН предложила России и Украине оценить ущерб аммиакопроводу

ООН предложила России и Украине отправить экспертов для оценки ущерба аммиакопроводу

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Global Look Press

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация предложила России и Украине отправить на поврежденный аммиакопровод ТольяттиОдесса технических экспертов, чтобы оценить ущерб. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — сказал Гриффитс.

По его словам, восстановить аммиакопровод оперативно невозможно. «Есть очень много препятствий, чтобы немедленно реализовать подобную перспективу», — добавил Гриффитс.

Ранее Гриффитс заявил, что аммиакопровод Тольятти — Одесса поврежден в трех местах.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Как отмечал Telegram-канал Mash, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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