В Китае 20 сотрудников подразделений по борьбе с коррупцией попали под следствие

В Китае 20 чиновников антикоррупционных подразделений попали под следствие в 2023 году, сообщает Financial Times.

Отмечается, что под следствием находятся чиновники комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной наблюдательной комиссии.

По данным источника газеты, произошел «всплеск дел, направленных против самих следователей», но нет доказательств, что какая-то конкретная политическая группа стала мишенью.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая как генеральный секретарь партии заявил, что коррупция является главной «раковой опухолью» партии.

Он добавил, что борьба с этим явлением должна продолжаться до тех пор, пока существуют предпосылки для ее развития в партии.

Официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за прошедшие 10 лет за коррупционные преступления были осуждены более 4,43 млн человек.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.